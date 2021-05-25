6 bölüm ‘Maraşlı'da

'Payitaht Abdülhamid' dizisine veda eden Hakan Boyav'ın yeni adresi belli oldu. Oyuncu, Burak Deniz ile Alina Boz'un başrol oynadığı Maraşlı' dizisine konuk oyuncu olarak dahil oldu.6 bölüm Hurdacı karakterine hayat verecek olan Boyav'ın, Maraşlı'dan sonra TRT'nin ilgiyle izlenen Teşkilat dizisine dahil olacağı konuşuluyor.

