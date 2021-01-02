58 yıldır böyle bir set görmedim

Yapımdan ayrılan usta oyuncu “58 senedir sinema yapıyorum. Bu kadar hazırlıklı, bu kadar fevkalade imkanlarla donatılmış bir sete ilk defa şahit oluyorum. Uzun bir süre ara verdim, çok iyi bir dönüş oldu benim için” dedi. Yapımcı Mehmet Bozdağ sosyal medyadan bir teşekkür mesajı yayınladı.

