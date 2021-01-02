02 Ocak 2021 Cumartesi 22:14:00 - Güncelleme:03 Ocak 2021 Pazar 10:05:00
58 yıldır böyle bir set görmedim
‘Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Tamer Yiğit, karakterinin ölümüyle 39'uncu bölümde diziye veda etti.
Yapımdan ayrılan usta oyuncu “58 senedir sinema yapıyorum. Bu kadar hazırlıklı, bu kadar fevkalade imkanlarla donatılmış bir sete ilk defa şahit oluyorum. Uzun bir süre ara verdim, çok iyi bir dönüş oldu benim için” dedi. Yapımcı Mehmet Bozdağ sosyal medyadan bir teşekkür mesajı yayınladı.