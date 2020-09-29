57 yaşındaki Seda Sayan yaşlanmamak için yeniden estetik yaptırdı (Fransız askısı nedir)

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan estetik operasyonlarına bir yenisini kattı. Sayan, yüzünü gerdirdiği anları anbean takipçileriyle paylaştı. Sayan'nın paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü...



57 yaşındaki Seda Sayan sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı, yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı. Daha önce de 'Fransız askısı' adlı yönteme başvuran Sayan bir kez daha yüzünü gerdirdi.

Operasyon sonrası kendini videoya çeken Sayan, yüzüne yaptırdığı estetiği gösterdi. Yaşlanmamak için elinden geleni yapan Sayan'ın yüzüne uyguladığı işlem ise 'Fransız askısı' olarak biliniyor.

FRANSIZ ASKISI NEDİR?

Ameliyatsız bir yüz germe – yüz askılama işlemi olan Fransız askılama yöntemi Fransa'da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir.