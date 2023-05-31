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31 Mayıs 2023 Çarşamba 08:15:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2023 Çarşamba 08:15:00

54'üncü yaşını kızlarıyla kutladı

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 54 yaşına bastı. Dört kızı bulunan ve en büyük kızı Banu Ilıcalı'dan bir kız çocuğu dedesi olan olan Acun Ilıcalı, yeni yaşına ailesi ve dostları ile girdi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 54 yaşına bastı. Dört kızı bulunan ve en büyük kızı Banu Ilıcalı'dan bir kız çocuğu dedesi olan olan Acun Ilıcalı, yeni yaşına ailesi ve dostları ile girdi. Ilıcalı'nın yeni yaş partisinde yanında kızları, torunu ve sevdikleri vardı. Acun Ilıcalı için tam üç doğum günü pastası hazırlandı. Ilıcalı, doğum günü pastalarını en küçük kızı Melisa Ilıcalı ile beraber üfledi.

Etiketler : Acun Ilıcalı Banu Ilıcalı Acun Ilıcalı
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