54'üncü yaşını kızlarıyla kutladı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 54 yaşına bastı. Dört kızı bulunan ve en büyük kızı Banu Ilıcalı'dan bir kız çocuğu dedesi olan olan Acun Ilıcalı, yeni yaşına ailesi ve dostları ile girdi. Ilıcalı'nın yeni yaş partisinde yanında kızları, torunu ve sevdikleri vardı. Acun Ilıcalı için tam üç doğum günü pastası hazırlandı. Ilıcalı, doğum günü pastalarını en küçük kızı Melisa Ilıcalı ile beraber üfledi.