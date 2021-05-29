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29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:30:00

53 yıl sonra best of albüm

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Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ grubundan 'Best Of' albüm geliyor.

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ grubundan 'Best Of' albüm geliyor. 1968 yılında kurulan grup, önümüzdeki günlerde bugüne kadar pek çoğu hit olmuş eserlerini bir albümde bir araya getirmeye hazırlanıyor. Şarkıları ise ünlü isimler okuyacak. Şimdilerde albümde yer almasını istedikleri sanatçılara teklif götüren grubun şarkı seçimlerini yaptıkları ve repertuvar aşamasına geldikleri öğrenildi.

Etiketler : mfö mazhar fuat özkan yeni albüm bet of
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