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17 Şubat 2024 Cumartesi 07:54:00 - Güncelleme:17 Şubat 2024 Cumartesi 07:54:00

50'nci yıla özel albüm

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Bülent Özdemir sanat hayatının 50'nci yılına özel tribüte albümü yapıldı.

Müzisyen Bülent Özdemir sanat hayatının 50'nci yılına özel tribüte albümü yapıldı. 25 sanatçının seslendirdiği ve 24 farklı şarkıdan oluşan 'Bülent Özdemir Şarkıları' isimli proje, Vol.1 ve Vol.2 olarak platformlarda yerini aldı. Albümde Sibel Can, Sezen Aksu, Yıldız Tilbe, Funda Arar, Kubat, Demet Akalın ve Serkan Kaya gibi isimler yer aldı. Özdemir plak yapımcısı Cafer Özdemir, "Bülent Özdemir Türkiye'nin tartışmasız en özel müzik adamlarından biridir, ürettiği eserlerin ne kuvvette olduğu halkımızın beğenisi ile bilinmekte ve şarkıları 100 yıl sonra bile çalınacak kalitededir" dedi.

Etiketler : müzisyen bülent özdemir tribüte albüm
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