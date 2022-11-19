50'inci gösteriye kutlama

Yaklaşık 2 sezondur kapalı gişe sahnelenen ve milyonlara ulaşan Yasemin Sakallıoğlu'nun tek kişilik gösterisi 'Doğru Koca Nasıl Seçilir?' Bostancı Gösteri Merkezi'nde 50. kez sahnelendi. Oyunun sonunda 50. gösteriyi kutlamak için Sakallıoğlu'nun ekibinin hazırlattığı sürpriz pasta sahneye getirildi. Pasta karşısında şaşıran Sakallıoğlu, "Bir gün bu işin belgeseli olduğunda siz yüzlerinizi orada göreceksiniz, o yüzden her zaman gelin, ben sizi hep bekleyeceğim" sözleriyle seyircisine teşekkür etti.