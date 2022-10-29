50 yıllık karavanla klip

Son dönemde yıldızı parlayan şarkıcı Elif Buse Doğan yeni teklisi 'Unutamazsın'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü Azmi Coşkun'a müziği Ümit Karabiber'e ait olan şarkının klibinin yönetmenliğini Alişan Günay Yıldırım üstlendi. Doğan, klibinde Mandalin isimli turuncu bir karavan kullandı. Şarkıcı, "50 yıllık bir karavan olduğu için kullanması zor oldu ama hem Riva'yı gezmiş oldum, hem de renkli bir klip ortaya çıkardık" dedi.