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21 Aralık 2022 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:21 Aralık 2022 Çarşamba 14:30:00

50 yılı kül oldu

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Ali Poyrazoğlu, önce akşam aldığı haberle yıkıma uğradı. Oyuncunun Sarıyer'deki deposunda yangın çıktı.

Ali Poyrazoğlu, önce akşam aldığı haberle yıkıma uğradı. Oyuncunun Sarıyer'deki deposunda yangın çıktı. Çıkan yangında tiyatro dekorları, ses - görüntü sistemi ve açacağı müzede sergileyeceği materyaller kül oldu. Poyrazoğlu, haberi "Canım çok sıkkın" sözleriyle sosyal medyadan duyurdu. Poyrazoğlu, ''50 yıl önce kurduğum tiyatromun büyük deposu yandı. Bütün dekorlar, ses ışık sistemleri... Bir tiyatro müzesi için oluşturduğum 200 kukla, büyük bir maske koleksiyonu... Yangın her şeyi aldı. Anılar ve alkışlar bize kaldı... Durmak yok. Yarın yeniden başlıyoruz" dedi.

Etiketler : 50 yılı kül oldu Ali Poyrazoğlu Sarıyer
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