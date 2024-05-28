Torununu ünlü oyuncu çıktı!

50 TL'nin üzerindeki Fatma Aliye Topuz'un torunu ünlü oyuncu çıktı! Münir Özkul ile de bir dönem evli kalmış...

Türk edebiyatının ilk kadın romancısı Fatma Aliye Topuz'un portresi, 2009'dan bu yana elli liralık banknotların arka yüzünde yer alıyor. Topuz, hukukçu ve tarihçi Ahmed Cevdet Paşa ile Rabia Adviye Hanım'ın en büyük kızı olarak, 22 Ekim 1862'de İstanbul'da dünyaya geldi.

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Her gün gördüğümüz 50 TL'lik banknotların üzerinde fotoğrafı olan Topuz, ünlü oyuncunun anneannesi çıktı. Ölümünün üzerinden 86 yıl geçen Topuz'un torunu bir dönem Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hoca'sı Münir Özkul ile de bir evlilik yaşadı.

FATMA ALİYE HANIM'IN 4 KIZI OLDU

Topuz, 17 yaşındayken 1877-1878 Osmanlı Rus harbindeki Plevne Savunması ile ünlü Gazi Osman Paşa'nın yeğeni Kolağası Faik Bey ile 1878'de evlendi. Çiftin Hatice, Ayşe, İsmet, Nimet adında dört kızı oldu.

Nimet Hanım'ın, Hüsamettin Selen ile evliliğinden doğan Suna Selen İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusudur. Birçok sinema filmi ve dizide rol almıştır.