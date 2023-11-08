50 milyon mutluluğu

Şarkıcı Buray, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle bir araya geldi. Buray, dijital platformlarda ve radyolarda 50 milyon dinlenmeye ulaşan 'Olmuşum Leyla' şarkısının başarısıyla ilgili sevenlerine "Kısa bir sürede Olmuşum Leyla'yı bağrınıza bastınız. Hepinize çok teşekkür ederim" dedi. Buray, gecede sevilen eserlerini seslendirdi. Buray, önümüzdeki hafta Avustralya'nın Sidney ve Melbourne şehrinde vereceği konserle sevenleriyle buluşacak.