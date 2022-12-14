5 yıl sonra setlere dönüyor

Bir döneme damgasını vuran 'Yaprak Dökümü' dizisinde rol alan Tolga Karel setlere geri dönüyor. ABD'de Tır şoförlüğü yapan oyuncu Karel, 5 yılın ardandan ilk dizisiyle anlaştı. Oyuncu, Engin Öztürk ve Aybüke Pusat'ın başrolünde yer alacağı 'Sıfırıncı Gün' dizisine dahil oldu. Sosyal medya hesabından Karel, "5 yıl sonra efsane bir dönüş, Benim için muhteşem bir ekiple çalışmak, gerçekten gurur verici. Umarım karakterimi beğenirsiniz" notunu yazdı.