5 TL'lik Şeyma

Mısırlı milyarder Meedo ile dünya evine giren Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. 2019 yılında 'Sadece Şeyma' adında bir kitap çıkaran Subaşı, içeriğinde yer alan sözler ve kelime hastası ile çok konuşulmuştu. Kitabında hayatıyla ilgili küçük detaylar veren Subaşı'nın satışı devam eden kitabı bir alışveriş sitesinde yüzde 93 indirime girdi. Subaşı'nın 69 TL'lik kitabı indirimle 5 TL'ye satılmaya başlanınca sosyal medya da gündem oldu.

