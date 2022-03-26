5 milyonluk büstiyer

Mankenin taşıdığı büstiyerin daha görücüye çıkmadan Katarlı bir iş adamının satın aldığı öğrenildi. Altın kaplama büstiyeri taşıdığı için mutlu olduğunu dile getiren Şıkel ise, "Üzerimde çok önemli bir parça var ve bunu giyen bir model olarak çok heyecanlıyım'' dedi.

