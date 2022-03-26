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26 Mart 2022 Cumartesi 15:48:00 - Güncelleme:26 Mart 2022 Cumartesi 15:48:00

5 milyonluk büstiyer

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Manken Çağla Şıkel, Yeşilköy'de düzenlenen 'İstanbul Jewelery Show' fuarı kapsamında 5 milyon TL değerinde altın kaplama bir büstiyer giydi.

Mankenin taşıdığı büstiyerin daha görücüye çıkmadan Katarlı bir iş adamının satın aldığı öğrenildi. Altın kaplama büstiyeri taşıdığı için mutlu olduğunu dile getiren Şıkel ise, "Üzerimde çok önemli bir parça var ve bunu giyen bir model olarak çok heyecanlıyım'' dedi.

Etiketler : Çağla Şıkel fuar büstiyer
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