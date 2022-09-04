VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standında çeşitli etkinlikler düzenlendi
Reuters'in İletişim Başkanlığı analizi Türkiye karşıtlığında yeni bir aşama
Merve Tuncel 1500 metre serbestte gençler dünya şampiyonu oldu
Swiatek ve Nadal, ABD Açık'ta tur atladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temmuzda 868 yatırım teşvik belgesi verdi
Güneydoğu Anadolu'dan ağustosta 1 milyar 86 milyon dolarlık ihracat
Boşnak lider Dzaferovic: Erdoğan'ın Bosna Hersek'e ve bölgeye her ziyareti sakinleştirici ve dengele...
İsviçre makamlarının, koruma altındaki Adnan Oktar mağdurunun bilgilerini Oktar'ın avukatlarına verd...
İran: Nükleer anlaşma metnindeki belirsizlikleri kabul etmiyoruz
Sincar'da nokta operasyon!
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Sivas Kongresi' mesajı
Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlanıyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik gelişme!
Yapamadıkları kitaba sığmadı
Yunan basınına Başkan Erdoğan damgası!
HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası küstah tehdit
Aliyev'den Türkiye'ye övgü: Küresel düzeyde güçlü bir devlet
Annem şarkısını söyleyemedi
Geleneksel aile kampı
5. katta ölümle burun buruna
Eşine dolandırıcılık suçlaması
Uzun süre aç kalmak metabolizmayı yavaşlatır
Otizm değil Uyaran Eksikliği
Kovid her 6 saniyede bir çocuğu ebeveynsiz bıraktı
04 Eylül 2022 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:04 Eylül 2022 Pazar 10:30:00

5. katta ölümle burun buruna

ABONE OL

Oyuncu Ahu Sungur, 'Bir Şansım Olsa' programında henüz 11 yaşındayken evlerinin yandığını ve 5. katın camında asılı kaldığı anları gözyaşları içinde anlattı.

Oyuncu Ahu Sungur, 'Bir Şansım Olsa' programında henüz 11 yaşındayken evlerinin yandığını ve 5. katın camında asılı kaldığı anları gözyaşları içinde anlattı. 'Bir Şansım Olsa' adlı program sunan Ahu Sungur, çocukluğuyla ilgili itirafta bulundu. Sungur, çocukluk yıllarında evlerinin yandığını ve 5. katın camında asılı kaldığı anı yeniden yaşayarak anlattı. Henüz 11 yaşındayken ailesiyle birlikte yaşadığı binada çöp toplayan ve istifleyen bir kişi nedeniyle binalarında yangın çıktığını ifade eden Sungur, ''11 yaşında çok korkunç bir şey yaşadım. Bir gün sabaha karşı baktım ki yanıyoruz! Yatağımdan kalktım, kardeşimi uyandırmaya çalıştım, uyandıramadım, her yer kapkaranlık, duman, sis, korkunç bir ısı... İtfaiye çoktan gelmişti, 6 katlı binanın 5. katında yaşıyorduk, itfaiye kepçesi 5. katın penceresine geldi. Bizi kepçeye alırlarken, kepçe 4-5 kişilik değildi, küçüktü, çocukları yan eve verelim dediler, babam beni bitişikteki yan komşumuza verirken elinden kaydım yan komşum tuttu beni, aşağıdaki o kalabalığımı hatırlıyorum, alevleri, çığlıkları, korkunçtu. Bir şekilde kurtulduk. Ölebilirdik'' dedi.

Etiketler : 5. katta ölümle burun buruna Ahu Sungur Oyuncu Ahu Sungur
17 bin 600 liraya boyunu uzattı

17 bin 600 liraya boyunu uzattı
Eda'ya kız kardeş geliyor

Eda'ya kız kardeş geliyor
Düğüne hazırlanıyor

Düğüne hazırlanıyor
Şarkılar âşıklara

Şarkılar âşıklara
Doktorluktan şarkıcılığa

Doktorluktan şarkıcılığa
3 milyona ayaklarını yerden kesti

3 milyona ayaklarını yerden kesti
Sahneden düştü

Sahneden düştü
Renkli festival

Renkli festival
Sahneden KADES çağrısı

Sahneden KADES çağrısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes