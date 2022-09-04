5. katta ölümle burun buruna

Oyuncu Ahu Sungur, 'Bir Şansım Olsa' programında henüz 11 yaşındayken evlerinin yandığını ve 5. katın camında asılı kaldığı anları gözyaşları içinde anlattı. 'Bir Şansım Olsa' adlı program sunan Ahu Sungur, çocukluğuyla ilgili itirafta bulundu. Sungur, çocukluk yıllarında evlerinin yandığını ve 5. katın camında asılı kaldığı anı yeniden yaşayarak anlattı. Henüz 11 yaşındayken ailesiyle birlikte yaşadığı binada çöp toplayan ve istifleyen bir kişi nedeniyle binalarında yangın çıktığını ifade eden Sungur, ''11 yaşında çok korkunç bir şey yaşadım. Bir gün sabaha karşı baktım ki yanıyoruz! Yatağımdan kalktım, kardeşimi uyandırmaya çalıştım, uyandıramadım, her yer kapkaranlık, duman, sis, korkunç bir ısı... İtfaiye çoktan gelmişti, 6 katlı binanın 5. katında yaşıyorduk, itfaiye kepçesi 5. katın penceresine geldi. Bizi kepçeye alırlarken, kepçe 4-5 kişilik değildi, küçüktü, çocukları yan eve verelim dediler, babam beni bitişikteki yan komşumuza verirken elinden kaydım yan komşum tuttu beni, aşağıdaki o kalabalığımı hatırlıyorum, alevleri, çığlıkları, korkunçtu. Bir şekilde kurtulduk. Ölebilirdik'' dedi.