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18 Ocak 2022 Salı 11:00:00 - Güncelleme:18 Ocak 2022 Salı 11:00:00

5 dilde konser

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Linet, Belarus'ta sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, konserinde Türkçe, İbranice, Yunanca, İngilizce ve Arapça olmak üzere 5 dilde eserlerini seslendirdi.

Linet, Belarus'ta sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, konserinde Türkçe, İbranice, Yunanca, İngilizce ve Arapça olmak üzere 5 dilde eserlerini seslendirdi. İşini severek yaptığını ve konser için her gittiği şehir ya da ülkede bir şeyler öğrendiğini söyleyen Linet, "Geçenlerde Adana'ya gittim mesela, orada ustasından kebap yapmayı öğrendim. Şimdi kendi kebabımı kendim yapıyorum. Kebap da yaparım, şarkı da söylerim" diyerek espri yaptı.

Etiketler : 5 dilde konser Linet Belarus Türkçe İbranice Yunanca İngilizce
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