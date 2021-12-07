5 derecede 30 bin kişilik koro

5 derecede 30 bin kişilik koro

Koray Avcı sevenleriyle buluştu. Şarkıcı Batman Belediyesi Halk Konseri'nde sahne aldı. Şarkıcı sevilen şarkılarını 5 derece soğukta kendisini izlemeye gelen 30.000 hayranıyla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Geniş repertuarıyla Avcı, müzikseverlere yaklaşık 2,5 saat boyunca seslendirdiği şarkılarla içlerini ısıttı.