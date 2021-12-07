07 Aralık 2021 Salı 11:00:00 - Güncelleme:07 Aralık 2021 Salı 11:00:00
5 derecede 30 bin kişilik koro
Koray Avcı sevenleriyle buluştu. Şarkıcı Batman Belediyesi Halk Konseri'nde sahne aldı.
Koray Avcı sevenleriyle buluştu. Şarkıcı Batman Belediyesi Halk Konseri'nde sahne aldı. Şarkıcı sevilen şarkılarını 5 derece soğukta kendisini izlemeye gelen 30.000 hayranıyla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Geniş repertuarıyla Avcı, müzikseverlere yaklaşık 2,5 saat boyunca seslendirdiği şarkılarla içlerini ısıttı.