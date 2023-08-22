VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için çalışmalar sürüyor
"18 yaşından küçüklere cinsiyet değiştirme işlemleri kabul edilemez"
Bakan Yerlikaya: Ülkemizde 4 milyon 843 bin 594 göçmen bulunuyor
KKTC, BM Güvenlik Konseyi'nin Pile-Yiğitler yoluna ilişkin açıklamasına tepki gösterdi
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı
"Suudi Arabistan'la yapay zeka konusunda iş birliğini hedefliyoruz"
22 Ağustos 2023 Salı 07:32:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 07:32:00

5 aylık hamile

ABONE OL

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar, yıllar sonra anne olmaya hazırlanıyor.

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar, yıllar sonra anne olmaya hazırlanıyor. Müzisyen Alper Kömürcü ile mutlu bir evliliği olan Açar'ın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Ünlü çift, bebek sahibi olmayı istediği için evlendikten kısa süre sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurmuş ve 3 yıldır prosedürlerin tamamlanmasını bekliyordu. Yaz başında Bodrum'a yerleşen, sadece iş için İstanbul'a gelen ikili, nazara karşı bebek haberinin duyulmasını istemedi. Öte yandan çift evlatlık başvurusundan vazgeçmedi.


Etiketler : 5 aylık hamile Kayahan İpek Açar
Tescilli aşk

Tescilli aşk
Evliliği hakkında konuştu

Evliliği hakkında konuştu
Mazhar Alanson: Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır

Mazhar Alanson: Bizim en büyük şansımız üç doğru adamın birbirini bulmuş olmasıdır
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
Telefon Adab-ı Muaşereti dersi

Telefon Adab-ı Muaşereti dersi
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Halis Ağa'nın kızı oldu

Halis Ağa'nın kızı oldu
Karadeniz hazırlığı

Karadeniz hazırlığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX