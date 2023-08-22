5 aylık hamile
Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar, yıllar sonra anne olmaya hazırlanıyor.
Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar, yıllar sonra anne olmaya hazırlanıyor. Müzisyen Alper Kömürcü ile mutlu bir evliliği olan Açar'ın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Ünlü çift, bebek sahibi olmayı istediği için evlendikten kısa süre sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurmuş ve 3 yıldır prosedürlerin tamamlanmasını bekliyordu. Yaz başında Bodrum'a yerleşen, sadece iş için İstanbul'a gelen ikili, nazara karşı bebek haberinin duyulmasını istemedi. Öte yandan çift evlatlık başvurusundan vazgeçmedi.