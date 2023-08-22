Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında bir kızı olan İpek Açar, yıllar sonra anne olmaya hazırlanıyor. Müzisyen Alper Kömürcü ile mutlu bir evliliği olan Açar'ın 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Ünlü çift, bebek sahibi olmayı istediği için evlendikten kısa süre sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurmuş ve 3 yıldır prosedürlerin tamamlanmasını bekliyordu. Yaz başında Bodrum'a yerleşen, sadece iş için İstanbul'a gelen ikili, nazara karşı bebek haberinin duyulmasını istemedi. Öte yandan çift evlatlık başvurusundan vazgeçmedi.





