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04 Kasım 2021 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:04 Kasım 2021 Perşembe 13:30:00

4N1K'da mutlu son

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Yapımcılığını TAFF Pictures'in üstlendiği, yönetmenliğini ve senaryosunu Deniz Coşkun'un üstlendiği serinin üçüncü filmi '4N1K Düğün' filmi seyiricisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Yapımcılığını TAFF Pictures'in üstlendiği, yönetmenliğini ve senaryosunu Deniz Coşkun'un üstlendiği serinin üçüncü filmi '4N1K Düğün' filmi seyiricisiyle buluşmak için gün sayıyor. Yapımın oyuncu kadrosunda Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Cihan Şimşek, Sina Özer, Cemrehan Karakaş, Çağatay Çabuk, YIlmaz Gökgöz, Sezin Bozacı, Deniz Baydar, Erol Ozan Ayhan ve Ayla Baki yer alıyor. 12 Kasım'da beyazperde de olacak filmde Yaprak ve Ali'nin evlenmeden geçmişleriyle yüzleşmesi konusu anlatılıyor.

Etiketler : TAFF Pictures 4N1K Düğün filmi seyiricisi Atakan Hoşgören Cihan Şimşek
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