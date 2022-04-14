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14 Nisan 2022 Perşembe 11:10:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 11:15:00

4K 'Çağrı'ya Atlas Sineması'nda gala

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'Çağrı: İslamiyetin Doğuşu', 45 yıl aradan sonra yeniden sinema izleyicisiyle buluşuyor.

'Çağrı: İslamiyetin Doğuşu', 45 yıl aradan sonra yeniden sinema izleyicisiyle buluşuyor. Mustafa Akkad'ın yönetmenliğini yaptığı 4K görüntü ve yüksek ses kalitesiyle yenilenen yapıma önceki akşam Atlas 1948'de özel bir gala yapıldı. Pinema Filmcilik imzalı film, dev perde de yeniden vizyona girdi. Geceye Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra yönetmen Mustafa Akkad'ın oğlu Malek Akad ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede konuşan Mustafa Akkad'ın oğlu Malek Akkad, "Burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Keşke babam da burada olsaydı. Babaannem de Türk ve Türkiye benim için çok özel" dedi. Film bugün, 120 sinemada vizyona girecek.

Etiketler : İslamiyetin Doğuşu Malek Akkad Mustafa Akkad Çağrı: İslamiyetin Doğuşu
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