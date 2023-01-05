47 milyonluk imza

Sanatçı Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor. Bir süredir konuşulan belgesel için Ersoy onay verdi. Filmden 2.5 milyon dolar (47 milyon TL) alacak olan Ersoy, Bergen projesinin yapımcısı Mine Şengöz ile bir araya geldi ve film için imzasını attı. Sanatçı o anları "Hayatımın imzası" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Ersoy'un tüm hayatının anlatılacağı projenin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak. Ersoy'u kimin canlandıracağı merak konusu oldu.