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05 Ocak 2023 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:05 Ocak 2023 Perşembe 12:00:00

47 milyonluk imza

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Sanatçı Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor. Bir süredir konuşulan belgesel için Ersoy onay verdi.

Sanatçı Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor. Bir süredir konuşulan belgesel için Ersoy onay verdi. Filmden 2.5 milyon dolar (47 milyon TL) alacak olan Ersoy, Bergen projesinin yapımcısı Mine Şengöz ile bir araya geldi ve film için imzasını attı. Sanatçı o anları "Hayatımın imzası" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Ersoy'un tüm hayatının anlatılacağı projenin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak. Ersoy'u kimin canlandıracağı merak konusu oldu.

Etiketler : 47 milyonluk imza Bülent Ersoy Bergen projesi
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