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10 Mart 2024 Pazar 08:03:00 - Güncelleme:10 Mart 2024 Pazar 08:03:00

44 yaşında baş manken Tülin Şahin

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Tülin Şahin, ""44 yaşındayım, hâlâ dünyanın her yerindeki moda haftalarında baş manken olarak çıkıyorum." dedi.

Ünlü manken Tülin Şahin, Columbia Üniversitesi'nin Hindistan'ın Mumbai kentinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenleyeceği panele konuşmacı olarak yer aldı. Mankenlikte 25'inci yılını kutlayan Şahin, "44 yaşındayım, hâlâ dünyanın her yerindeki moda haftalarında baş manken olarak çıkıyorum. Yaş, biz modeller ve aslında her kadın üzerinde büyük bir baskı. Kadınlara yaşınızı gizlemeyin, utanmayın tam aksine gurur duyun diye tavsiye veriyorum" dedi.

Etiketler : tülin şahin manken ünlü
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