44 günde boşandı 23 günde barıştı!

44 günlük evliliklerini 24 Kasım'da tek celsede anlaşmalı olarak sonlandıran oyuncu Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın çifti, önceki gece Arnavutköy'de baş başa görüntülendi. İkili, Danış adlı mekanda baş başa bir akşam yemeği yedi. Neşeli oldukları görülen Boluğur ve Aydın etraftaki meraklı gözlere aldırış etmeksizin sarmaş dolaş halleri dikkat çekti. Boşanma sonrası ikinci kez bir araya gelen, Boluğur ve Aydın'ın ilişkilerine bir şans daha verdiği iddia edildi. Boluğur ve Aydın, geçtiğimiz hafta da Karaköy'de yan yana gelmiş ve kendilerine görüntüleyen habercilerin sorulardan rahatsız olmuştu. İkili, 23 Kasım'da Beykoz Adliyesi'nde 5 dakikada anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Oyuncu, uzun zamandır ara verdiği setlere de önümüzdeki aylarda dönmeyi planlıyor.

