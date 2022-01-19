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19 Ocak 2022 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:19 Ocak 2022 Çarşamba 14:30:00

41'inci okulunu Siirt'te açıyor

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Gülben Ergen'in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 41. anaokolunu Siirt'in Baykan İlçesi'nde açacak.

Gülben Ergen'in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 41. anaokolunu Siirt'in Baykan İlçesi'nde açacak. 2021 yılında vefat eden Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu adını taşıyacak olan okula gelen yardımlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlanacak. Dernek şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon-Vakfıkebir, Erzurum, Sinop, Hatay olmak üzere birçok ilde anaokulu açtı.

Etiketler : Siirt Gülben Ergen Çocuklar Gülsün Diye Derneği
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