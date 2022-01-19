41'inci okulunu Siirt'te açıyor

Gülben Ergen'in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 41. anaokolunu Siirt'in Baykan İlçesi'nde açacak. 2021 yılında vefat eden Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu adını taşıyacak olan okula gelen yardımlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlanacak. Dernek şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon-Vakfıkebir, Erzurum, Sinop, Hatay olmak üzere birçok ilde anaokulu açtı.