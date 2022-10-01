40 yaş büyük hayranından taciz mesajı

Oyuncu Ecem Koyunlu, sosyal medya üzerinden kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla kendisinden 40 yaş büyük Latif K.'dan (66) şikayetçi oldu. Savcılık, "Mesajları ben atmadım" diyen Latif K. hakkında 'cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Latif K.'yı tanımadığını savcılık ifadesinde belirten Koyunlu, "Latif K.'yı tanımıyorum. Haddini aşarak konuşmaya başlayan, cinsel organ fotoğrafı gönderen ve cinsel içerikli mesajlar atarak taciz eden Latif K.'dan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi. n Neslihan KESKİN

