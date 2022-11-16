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16 Kasım 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 10:00:00

40 günlük evlilikte kriz!

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Geçen ay evlendiği DJ Mert ile evliliğinde kriz olduğu konuşulan Merve Boluğur, iddiaları doğrulayan açıklamasıyla dikkati çekti: ''Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu.''

Geçen ay evlendiği DJ Mert ile evliliğinde kriz olduğu konuşulan Merve Boluğur, iddiaları doğrulayan açıklamasıyla dikkati çekti: ''Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu.''

Bir ay önce görkemli bir düğünle nikâh masasına oturan Merve Boluğur ve Mert Aydın çiftinin ayrılık kararı aldığı ileri sürüldü. Sosyal medya hesabından Aydın ile sık sık paylaşım yapan Boluğur'un birkaç gündür bir şey yayınlamaması ve yüzüğünü çıkarması dikkatlerden kaçmadı. 2. Sayfa programının iddiasına göre, Boluğur, eşiyle Instagram'dan paylaşım yapmaktan kaçınıyor. Boluğur'un bazı fotoğrafları da eşini keserek yayınladığı ileri sürüldü. Birkaç gündür yüzüğünü takmayan ünlü ismin, sosyal medya hesabından bir takipçisinden gelen "Ders çıkardığın olay ne?" sorusuna verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti. Oyuncunun ''Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya sayemde bir yere geldiler. Bundan sonra kimseye büyük iyilikte bulunmayacağım" sözleriyle eşine göndermede bulunduğu iddia edildi.

Etiketler : 40 günlük evlilikte kriz DJ Mert Merve Boluğur
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