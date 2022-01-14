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14 Ocak 2022 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:14 Ocak 2022 Cuma 17:00:00

40 bin liralık manzara

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Linet, Arnavutköy'de 40 bin liraya kiraladığı boğaz manzaralı yeni evinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Linet, Arnavutköy'de 40 bin liraya kiraladığı boğaz manzaralı yeni evinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcı, kendi evini Can Yaman'ın bLinet, Arnavutköy'de 40 bin liraya kiraladığı boğaz manzaralı yeni evinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.aşrolünde yer aldığı 'Bay Yanlış' dizisine kiraya vermişti. Linet, evini yine dizi ve reklamlara kiraya vermeyi planladığını dile getirdi.

Etiketler : 40 bin liralık manzara Linet Arnavutköy
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