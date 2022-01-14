40 bin liralık manzara

Linet, Arnavutköy'de 40 bin liraya kiraladığı boğaz manzaralı yeni evinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcı, kendi evini Can Yaman'ın bLinet, Arnavutköy'de 40 bin liraya kiraladığı boğaz manzaralı yeni evinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.aşrolünde yer aldığı 'Bay Yanlış' dizisine kiraya vermişti. Linet, evini yine dizi ve reklamlara kiraya vermeyi planladığını dile getirdi.