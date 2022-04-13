4 yıllık aşka ikinci şans

TRT'nin 'Teşkilat' dizisinin başrolünde yer alan Çağlar Ertuğrul ile 4 yıldır aşk yaşadığı Kayla Manukyan 7 ay önce yollarını ayırmıştı. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini yeniden takip etmeye başlayan çift iddiaya göre ilişkilerine bir şans daha vermek istedi. Üstelik yakın zamanda baş başa tatile çıkacakları da konuşulanlar arasında.