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13 Nisan 2022 Çarşamba 07:36:00 - Güncelleme:13 Nisan 2022 Çarşamba 15:18:00

4 yıllık aşka ikinci şans

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TRT'nin 'Teşkilat' dizisinin başrolünde yer alan Çağlar Ertuğrul ile 4 yıldır aşk yaşadığı Kayla Manukyan 7 ay önce yollarını ayırmıştı.

TRT'nin 'Teşkilat' dizisinin başrolünde yer alan Çağlar Ertuğrul ile 4 yıldır aşk yaşadığı Kayla Manukyan 7 ay önce yollarını ayırmıştı. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini yeniden takip etmeye başlayan çift iddiaya göre ilişkilerine bir şans daha vermek istedi. Üstelik yakın zamanda baş başa tatile çıkacakları da konuşulanlar arasında.

Etiketler : 4 YILLIK AŞKA İKİNCİ ŞANS Teşkilat Çağlar Ertuğrul Kayla Manukyan
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