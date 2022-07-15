4 yıl sonra barıştılar

Şarkıcı Simge, 'Yankı', 'Miş Miş', 'Üzülmedin mi' ve 'Ben Bazen' gibi birçok hit şarkıda birlikte çalıştığı Ozan Bayraşa ile gönül ilişkisini 4 yıl önce sona erdirmişti. Ayrılmayla birlikte iş ortaklığını da bitiren ikilinin cephesinden yeni bir haber geldi. İkili 4 yılın ardından yeniden güçlerini birleştirmeye karar verdi. Müzik ortaklıkları devam edecek olan ikili, stüdyoda hummalı bir şekilde çalışmaya başladı. Simde Sağın sosyal medya hesabından 'Fena bir şarkı geliyor' paylaşımı yaptı.