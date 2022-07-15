VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Aliyev'den Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mektubu
Pakistan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye'ye destek mesajı
Sri Lanka tarihinin en büyük krizi sürüyor
Trakya'da sertifikalı buğday tohumu verimiyle öne çıkıyor
Afyonkarahisar motokros yarışlarında binlerce kişiyi ağırlayacak
ABD'nin Orta Doğu çıkmazı ve Biden'ın diplomasi turu
Türk dünyasının edebi kişiliklerinin hayatı uluslararası festivalde anlatılacak
Devlet, tüm imkanlarıyla 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerinin yanında
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı!
Tarihi direnişin üzerinden 6 yıl geçti
"Kardeş zannettim, kalleş çıktılar"
Cesaretin adı
KYK borçları için müjdeli haber!
Avrupa'ya "Türkiye haklı" diye seslendi
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Saraçhane'de buluşalım
İzmir'deki cinayette kan donduran detay ortaya çıktı! Oğlunu arayıp bakın ne demiş!
Bay senatör, anahtar da ister misin!
Haberleri yapan medyayı suçladı
4 yıl sonra barıştılar
Bodrum güzeli
Elimdeki belgeler adam yakar
Marsel 2 yaşında
15 Temmuz 2022 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2022 Cuma 12:30:00

4 yıl sonra barıştılar

ABONE OL

Şarkıcı Simge, 'Yankı', 'Miş Miş', 'Üzülmedin mi' ve 'Ben Bazen' gibi birçok hit şarkıda birlikte çalıştığı Ozan Bayraşa ile gönül ilişkisini 4 yıl önce sona erdirmişti.

Şarkıcı Simge, 'Yankı', 'Miş Miş', 'Üzülmedin mi' ve 'Ben Bazen' gibi birçok hit şarkıda birlikte çalıştığı Ozan Bayraşa ile gönül ilişkisini 4 yıl önce sona erdirmişti. Ayrılmayla birlikte iş ortaklığını da bitiren ikilinin cephesinden yeni bir haber geldi. İkili 4 yılın ardından yeniden güçlerini birleştirmeye karar verdi. Müzik ortaklıkları devam edecek olan ikili, stüdyoda hummalı bir şekilde çalışmaya başladı. Simde Sağın sosyal medya hesabından 'Fena bir şarkı geliyor' paylaşımı yaptı.

Etiketler : 4 yıl sonra barıştılar Şarkıcı Simge Ozan Bayraşa
Alparslan heyecanı

Alparslan heyecanı
Özülkü muhtar adayı oluyor

Özülkü muhtar adayı oluyor
Yeniliklere açığım

Yeniliklere açığım
Hayalleri gerçek oldu

Hayalleri gerçek oldu
Kıyafeti kendi tasarımı

Kıyafeti kendi tasarımı
Aşk hayatım nadasta

Aşk hayatım nadasta
Hayrana bayram hediyesi

Hayrana bayram hediyesi
Taklidi olmayan tek sanatçıyım

Taklidi olmayan tek sanatçıyım
Bayram sahnesi

Bayram sahnesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX