4 milyonluk araba keyfi

Otomobil tutkusuyla bilinen Burak Özçivit garajına değeri 4 milyon 100 bin lira olan kırmızı renk Ferrari 599 GTB F1 spor araba ekledi.

'Kuruluş Osman' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Burak Özçivit ayaklarını yerden kesti. Spor arabalara tutkusuyla bilinen 37 yaşındaki oyuncu, altına 2007 model bir Ferrari çekti. Özçivit, yeni oyuncağı için kesenin ağzını açtı. Oyuncu, 599 GTB F1 model arabası için 4 milyon 100 bin lira ödedi. Özçivit, kırmızı renk olan spor arabasının plakasına oğlu Karan'ın baş harflerini koydu. Oyuncu, lüks oyuncağının keyfini İstanbul caddelerinde dolaşarak çıkarıyor. Özçivit'in garajında 4 lüks araç ve bir motosiklet var. Gerçek bir Ferrari tutkunu olan oyuncu, geçtiğimiz günlerde 3 yaşına giren oğlu Karan'ın doğum gününde lüks markanın konseptini oluşturmuştu.