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02 Aralık 2020 Çarşamba 23:09:00 - Güncelleme:03 Aralık 2020 Perşembe 07:20:00

4 milyon TL'lik evinde Demet Özdemir'in keyifler yerinde

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Demet Özdemir, 4 milyon TL'ye aldığı evini bir mimar şirketiyle dizayn etti. Oyuncu, evinden ilk fotoğraflarını çalışma masasından yayımladı.

Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisinde oynayan Demet Özdemir, yeni evine yerleşti. Kazandığını gayrimenkule yatıran güzel oyuncu, geçtiğimiz ay kendisine 4 milyon TL’ye yeni bir ev aldı. Bahçesi ve havuzu olan lüks bir villa satın alan Demet Özdemir, evinden de yeni görüntüsünü takipçileriyle paylaştı. Lüks villasının bir köşesinde çalışırken çekilmiş karesini Instagram’dan paylaşan oyuncu, evinin tasarımını da özel bir mimarlık şirketiyle tamamladı. Önceki gün masa başında çalışırken çekilmiş karesini yayımlayan Demet Özdemir’in evi kadar botları da olay oldu. Özellikle kahverengi botlarındaki yeşil topuk detayı çok konuşuldu. Özdemir’in giydiği Amina Muaddi marka botlarının fiyatının 7 bin 900 TL olduğu öğrenildi.

Etiketler : Doğduğun Ev Kaderindir dizi Demet Özdemir Demet Özdemir'in evi
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