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22 Mart 2022 Salı 13:30:00 - Güncelleme:22 Mart 2022 Salı 13:30:00

4 milyon barajını geçti

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Şarkıcı Bergen'in hayatının anlatıldığı biyografi filmi 4 milyon seyirci barajını geçti.

Şarkıcı Bergen'in hayatının anlatıldığı biyografi filmi 4 milyon seyirci barajını geçti. Yapımcılığını Orchestra Content'in üstlendiği 'Bergen' filmi üçüncü hafta sonunda 720 bin 96 seyirci tarafından izlenerek, toplamda 4 milyon 94 bin 43 izleyici rakamına ulaştı. Yapım, şuana kadar 120 milyon 218 bin 567 lira hasılat yaptı.

Etiketler : 4 milyon barajını geçti Bergen Orchestra Content
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