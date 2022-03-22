4 milyon barajını geçti

Şarkıcı Bergen'in hayatının anlatıldığı biyografi filmi 4 milyon seyirci barajını geçti. Yapımcılığını Orchestra Content'in üstlendiği 'Bergen' filmi üçüncü hafta sonunda 720 bin 96 seyirci tarafından izlenerek, toplamda 4 milyon 94 bin 43 izleyici rakamına ulaştı. Yapım, şuana kadar 120 milyon 218 bin 567 lira hasılat yaptı.