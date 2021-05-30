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30 Mayıs 2021 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2021 Pazar 14:00:00

4 maske bir siperlikle uçtu

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İstanbul'dan Bodrum'a uçakla giden Saba Tümer, salgın nedeniyle uçuş boyunca 4 maske ve siperlik kullandı.

İstanbul'dan Bodrum'a uçakla giden Saba Tümer, salgın nedeniyle uçuş boyunca 4 maske ve siperlik kullandı. Salgından korkuttuğu için önlemleri sıkı tutan Tümer için, 'Ambulans uçakla uçsaydınız', 'Kafanı evde bıraksaydın' gibi yorumlar yapıldı. Kendisine gelen mesajlara gülen sunucu, 'Eğer gerekli önlemi almasaydım, kendime kızacaktım. Ben elimden geleni yapayım, kafam rahat olsun' şeklinde açıklama yaptı.

Etiketler : saba tümer maske siperlik koronavirüs
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