4 maske bir siperlikle uçtu

İstanbul'dan Bodrum'a uçakla giden Saba Tümer, salgın nedeniyle uçuş boyunca 4 maske ve siperlik kullandı. Salgından korkuttuğu için önlemleri sıkı tutan Tümer için, 'Ambulans uçakla uçsaydınız', 'Kafanı evde bıraksaydın' gibi yorumlar yapıldı. Kendisine gelen mesajlara gülen sunucu, 'Eğer gerekli önlemi almasaydım, kendime kızacaktım. Ben elimden geleni yapayım, kafam rahat olsun' şeklinde açıklama yaptı.