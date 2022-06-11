4 kişilik aile olduk

Bir dönemin popüler günlük dizisi 'Deniz Yıldızı'nın setinde tanışıp evlenen oyuncular Begüm Topçu ve Cantuğ Turay çifti, ikinci kez anne-babalık heyecanı yaşadı. 2014 yılında nikâh masasına oturan çift, kızlarını kucaklarına aldı. İkili, sosyal medya yeniden anne-baba olmanın sevincini, "Biz bugün 4 kişi olduk... Ailemize hoş geldin kızım" notuyla paylaştı. Çiftin 5 yaşında Masal adında bir kızı daha var.

