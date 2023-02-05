4 isme 'Huysuz Virjin' teklifi

87 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat eden 'Huysuz Virjin' olarak bilinen Seyfi Dursunoğlu'nun hayatı beyazperdeye aktarılıyor. Üç yıldır hazırlıkları süren filmin 2023 yılında vizyona girmesi planlanıyor. Cast çalışmasına başlayan yapım şirketi, Dursunoğlu'nu canlandırması için Halit Ergenç, Aras Bulut İynemli, Tolga Çevik ve Engin Altan Düzyatan gibi isimlerle görüşüyor.