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05 Şubat 2023 Pazar 12:29:00 - Güncelleme:05 Şubat 2023 Pazar 12:29:00

4 isme 'Huysuz Virjin' teklifi

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Vefat eden 'Huysuz Virjin' olarak bilinen Seyfi Dursunoğlu'nun hayatı beyazperdeye aktarılıyor.

87 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat eden 'Huysuz Virjin' olarak bilinen Seyfi Dursunoğlu'nun hayatı beyazperdeye aktarılıyor. Üç yıldır hazırlıkları süren filmin 2023 yılında vizyona girmesi planlanıyor. Cast çalışmasına başlayan yapım şirketi, Dursunoğlu'nu canlandırması için Halit Ergenç, Aras Bulut İynemli, Tolga Çevik ve Engin Altan Düzyatan gibi isimlerle görüşüyor.

Etiketler : huysuz virjin seyfi dursunoğlu beyazperde
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