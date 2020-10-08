4 gün önce dünyaevine giren Soner Sarıkabadayı müjdeyi verdi: Hoş geldin oğlum
4 gün önce sade bir nikahla dünyaevine giren şarkıcı Soner Sarıkabadayı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla baba olduğunu 'Hoş geldin canım oğlum' sözleriyle duyurdu.
Soner Sarıkabadayı sevgilisi Camelo Lopez şarkıcının evinde gerçekleşen sade bir nikah ile 4 gün önce evlenmişti.
Karnı burnunda olan Camelo Lopez bebeğini kucağına aldı. Camelo Lopez ile dünyaevine giren şarkıcı Soner Sarıkabadayı baba oldu.
Müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Sarıkabadayı, "Canım oğlum, hayatımıza hoş geldin. Hasan Matias Sarıkabadayı" ifadelerini kullandı.
SONER SARIKABADAYI KİMDİR
Soner Sarıkabadayı, 8 Aralık 1978 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya gelmiştir. 4 yaşına kadar Kahramanmaraş'ta yaşayan Soner Sarıkabadayı, daha sonra ailesi ile Mersin'e yerleşmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mersin'de tamamlamıştır. Üniversite yıllarında İstanbul'a yerleşerek, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İktisat bölümünü okuyorken müziğe olan ilgisinden dolayı klasik gitar dersleri almaya başmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Klasik Gitar Bölümü'nden mezundur.
2001 yılında Kara isimli ilk albümünü çıkaran Soner Sarıkabadayı, bu albümden istediği başarıyı elde edememiş, 2009 yılında çıkardığı ‘Buz' adlı albümüyle büyük başarı kazanmıştır.
2009 yılında “Açık Adres” şarkısıyla, Kral TV'den “En İyi Beste Ödülü”nü kazanan Sarıkabadayı, 2010 yılında da “Pas” ve “Sadem” isimli albümleriyle yükselişini sürdürmüştür.
17 Nisan 2015 tarihinde “Unuttun mu Beni” adlı single’ı için Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek şarkısının dijital platformlara ve radyolara servis edilmesinden önce son dönemin popüler uygulaması olan “Periscope” üzerinden evinden canlı yayın ile sevenleri ile paylaşan Soner Kabadayı Yay burcudur.
Albümleri:
Kara – 2001
Trio – 2012
Teklileri ve EP’leri:
Buz
Pas
Sadem
İtiraz
Tuzlu Su
İnsan Sevmez Mi?
Kutsal Toprak
Yara Bandı
Unuttun Mu Beni (feat. Ozan Çolakoğlu)
Taş
Bitanem Deme Bitanem
O Konu (feat. Röya Ayhan)
Tekamül
Gel De Uyu
Boza Boza
Tarifi Zor
Nerede Kalmıştık?
Akustikler 1
Ölümüne
Ödülleri:
Kral Tv Ödülleri Yılın Yeteneği – 2008
37. Altın Kelebek Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı – 2008
Avrupa Gazeteciler Derneği – Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı
Beykent Üniversitesi Yılın Şarkısı Ödülü – Uçurum – 2008
16. Kral Tv Radyolarda En Çok Çalınan Şarkı – Kasaba – 2009
16. Kral Tv En İyi Beste – Açık Adres – 2009
Pal Fm Yılın En İyi Söz ve Bestesi Ödülü – Buz – 2009
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