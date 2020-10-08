4 gün önce dünyaevine giren Soner Sarıkabadayı müjdeyi verdi: Hoş geldin oğlum

Soner Sarıkabadayı sevgilisi Camelo Lopez şarkıcının evinde gerçekleşen sade bir nikah ile 4 gün önce evlenmişti.



Karnı burnunda olan Camelo Lopez bebeğini kucağına aldı. Camelo Lopez ile dünyaevine giren şarkıcı Soner Sarıkabadayı baba oldu.

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Sarıkabadayı, "Canım oğlum, hayatımıza hoş geldin. Hasan Matias Sarıkabadayı" ifadelerini kullandı.

SONER SARIKABADAYI KİMDİR



Soner Sarıkabadayı, 8 Aralık 1978 tarihinde Kahramanmaraş'ta dünyaya gelmiştir. 4 yaşına kadar Kahramanmaraş'ta yaşayan Soner Sarıkabadayı, daha sonra ailesi ile Mersin'e yerleşmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mersin'de tamamlamıştır. Üniversite yıllarında İstanbul'a yerleşerek, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İktisat bölümünü okuyorken müziğe olan ilgisinden dolayı klasik gitar dersleri almaya başmıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Klasik Gitar Bölümü'nden mezundur.

2001 yılında Kara isimli ilk albümünü çıkaran Soner Sarıkabadayı, bu albümden istediği başarıyı elde edememiş, 2009 yılında çıkardığı ‘Buz' adlı albümüyle büyük başarı kazanmıştır.

2009 yılında “Açık Adres” şarkısıyla, Kral TV'den “En İyi Beste Ödülü”nü kazanan Sarıkabadayı, 2010 yılında da “Pas” ve “Sadem” isimli albümleriyle yükselişini sürdürmüştür.

17 Nisan 2015 tarihinde “Unuttun mu Beni” adlı single’ı için Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek şarkısının dijital platformlara ve radyolara servis edilmesinden önce son dönemin popüler uygulaması olan “Periscope” üzerinden evinden canlı yayın ile sevenleri ile paylaşan Soner Kabadayı Yay burcudur.

Albümleri:

Kara – 2001

Trio – 2012

Teklileri ve EP’leri:

Buz

Pas

Sadem

İtiraz

Tuzlu Su

İnsan Sevmez Mi?

Kutsal Toprak

Yara Bandı

Unuttun Mu Beni (feat. Ozan Çolakoğlu)

Taş

Bitanem Deme Bitanem

O Konu (feat. Röya Ayhan)

Tekamül

Gel De Uyu

Boza Boza

Tarifi Zor

Nerede Kalmıştık?

Akustikler 1

Ölümüne

Ödülleri:

Kral Tv Ödülleri Yılın Yeteneği – 2008

37. Altın Kelebek Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı – 2008

Avrupa Gazeteciler Derneği – Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı

Beykent Üniversitesi Yılın Şarkısı Ödülü – Uçurum – 2008

16. Kral Tv Radyolarda En Çok Çalınan Şarkı – Kasaba – 2009

16. Kral Tv En İyi Beste – Açık Adres – 2009

Pal Fm Yılın En İyi Söz ve Bestesi Ödülü – Buz – 2009