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02 Ekim 2021 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 15:30:00

4 gece 4 yıldız: Ayta Sözeri, Anadolu Ateşi, Zeynep Bastık ve Yalın... Sevenleriyle buluşuyor

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Ayta Sözeri, Anadolu Ateşi, Zeynep Bastık ve Yalın, Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle buluşuyor.

Ayta Sözeri, Anadolu Ateşi, Zeynep Bastık ve Yalın hayranlarına unutulmaz geceler yaşatacak. 5 Ekim'de Ayta Sözeri ile başlayacak konser serisinde, 6 Ekim'de Anadolu Ateşi, 7 Ekim'de Zeynep Bastık ve 8 Ekim'de Yalın sahneye çıkacak.

Etiketler : ayta sözeri anadolu ateşi zeynep bastık yalın magazin haberleri
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