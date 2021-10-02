02 Ekim 2021 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 15:30:00
4 gece 4 yıldız: Ayta Sözeri, Anadolu Ateşi, Zeynep Bastık ve Yalın... Sevenleriyle buluşuyor
Ayta Sözeri, Anadolu Ateşi, Zeynep Bastık ve Yalın, Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle buluşuyor.
Ayta Sözeri, Anadolu Ateşi, Zeynep Bastık ve Yalın hayranlarına unutulmaz geceler yaşatacak. 5 Ekim'de Ayta Sözeri ile başlayacak konser serisinde, 6 Ekim'de Anadolu Ateşi, 7 Ekim'de Zeynep Bastık ve 8 Ekim'de Yalın sahneye çıkacak.