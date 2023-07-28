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28 Temmuz 2023 Cuma 15:14:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 15:14:00

4 derece buzlu suyla imtihan

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Çağla Şıkel, soğuk korkusunu yenebilmek için kampa katıldı.

Sunucu Çağla Şıkel, soğuk korkusunu yenebilmek için kampa katıldı. Buz dolu fıçının içine giren Şıkel, o halleri sosyal medyadan yayınladı. Oğlu Kuzey ve kendisinin soğuktan nefret ettiğini belirten Şıkel, paylaşımının altına şu notu düştü: ''İkimizde soğuktan nefret ediyoruz. Ama zihnimdeki bu kalıpları yıkmak isterken bir de sağlığa olan faydalarını okudukça denemek için sabırsızlanıyordum. Günlerdir bunun için mental olarak hazırlanıyorum. Soğuğa değil sadece nefesime odaklandım çünkü soğuğun dayanılmaz olduğunu düşünen sadece zihnimiz. Yaklaşık 4 derece suda 2 dakikalık rüya deneyim.'

Etiketler : çağla şıkel soğuk korku
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