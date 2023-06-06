37 yaşa merhaba partisi
Bir süredir ekranlara ara veren oyuncu Fahriye Evcen 37'nci yaşını evinin bahçesinde verdiği bir partiyle kutladı.
Bir süredir ekranlara ara veren oyuncu Fahriye Evcen 37'nci yaşını evinin bahçesinde verdiği bir partiyle kutladı. Oyuncu, doğum günü pastasının mumlarını dilek tutarak üfledi. Yakın arkadaşlarıyla kutlama yapan 2 çocuk annesi Evcen, kot elbise ve zayıflığıyla dikkatleri üzerine çekti. Evcen, doğum gününden fotoğraflarını Instagram hesabından "Bu benim doğum günüm" notunu yazarak paylaştı.