37 yaşa merhaba partisi

Bir süredir ekranlara ara veren oyuncu Fahriye Evcen 37'nci yaşını evinin bahçesinde verdiği bir partiyle kutladı. Oyuncu, doğum günü pastasının mumlarını dilek tutarak üfledi. Yakın arkadaşlarıyla kutlama yapan 2 çocuk annesi Evcen, kot elbise ve zayıflığıyla dikkatleri üzerine çekti. Evcen, doğum gününden fotoğraflarını Instagram hesabından "Bu benim doğum günüm" notunu yazarak paylaştı.