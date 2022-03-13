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13 Mart 2022 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:13 Mart 2022 Pazar 13:30:00

36 yıl sonra zirvede

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Sanatçı Bergen'in 1986 yılında yayınlanan ve Altın Plak ödüllü 'Sen Affetsen' adlı şarkısı 36 yıl sonra yeniden zirvede yer aldı.

Sanatçı Bergen'in 1986 yılında yayınlanan ve Altın Plak ödüllü 'Sen Affetsen' adlı şarkısı 36 yıl sonra yeniden zirvede yer aldı. Dijital müzik platformu Spotity 'Türkiye Top 50' listesindeki eser sanatçının kendi yorumuyla bir numaraya yerleşti. 1989 yılında vefat eden şarkıcının hayatının anlatıldığı biyografi filmi de gişede bir milyon barajını geçti.

Etiketler : 36 yıl sonra zirvede Sanatçı Bergen Spotity
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