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18 Nisan 2023 Salı 17:17:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 17:17:00

"36 milyonu TL'yi sana bırakmayacağım"

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Okan Karacan ile Zeynep Kadıoğlu arasında sular durulmuyor.

Okan Karacan ile eski eşi Zeynep Kadıoğlu arasında sular durulmuyor. 3 ay önce boşandığı eşiyle alacak verecek meselesi yüzünden birbirine giren ikiliden Karacan, geçen akşam da baldızının burnunu kırdığı için gözaltına alınmıştı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Karacan, sosyal medyadan tehditler savurdu. Karacan ''Geliyorum Zeynep Karacan kapıya çık. Çocukları alacağım çatır çatır. Sen o şirketin ortağı değilsin. Bugün sinemaya 1 milyon kişi gelse 36 milyon para yapar. O parayı sana bırakmayacağım. Babanı mezardan kaldıracağım. O kızlar sana emanetmiş Allah belanızı versin" dedi.

Etiketler : okan karacan zeynep kadıoğlu boşandı
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