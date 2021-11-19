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19 Kasım 2021 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:19 Kasım 2021 Cuma 13:00:00

35 kişiye birden benzemişim

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Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, gittiği kuaförün sosyal medya hesabından paylaşılan fotoşoplu fotoğrafına isyan etti.

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, gittiği kuaförün sosyal medya hesabından paylaşılan fotoşoplu fotoğrafına isyan etti. Komedyen, Instagram hesabından yayınladığı video da, "Bir yerlerde makyaj yaptırıyorum. Fotoğrafınızı çekip Instagram'da paylaşıyorlar. Sonra bana fotoşop uyguluyorlar. Siz yaptığınız makyaja bu kadar mı güvenmiyorsunuz? Bu şekilde kendinizi rezil ediyorsunuz. Bakınca 35 kişiye birden benzemişim" dedi.

Etiketler : 35 kişiye birden benzemişim Komedyen Yasemin Sakallıoğlu
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