Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, gittiği kuaförün sosyal medya hesabından paylaşılan fotoşoplu fotoğrafına isyan etti. Komedyen, Instagram hesabından yayınladığı video da, "Bir yerlerde makyaj yaptırıyorum. Fotoğrafınızı çekip Instagram'da paylaşıyorlar. Sonra bana fotoşop uyguluyorlar. Siz yaptığınız makyaja bu kadar mı güvenmiyorsunuz? Bu şekilde kendinizi rezil ediyorsunuz. Bakınca 35 kişiye birden benzemişim" dedi.