İzel-Çelik-Ercan, 34 yıl aradan sonra Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Ercan Saatçi, "Bostancı'da sahne almayalı 30 yıldan fazla oldu. Burada son sahne aldığımızda çocuk gibiydik. Heyecanlıyız" derken Çelik Erişçi, "Salon dolu, biletlerin tamamı satılmış, huzurumuz yerinde'' dedi. Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan fenomen grup, sevilen şarkılarını salonu dolduran hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.