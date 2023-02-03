33'üncü yaşına baba olarak girdi

Gökçe Bahadır'la 'Ömer' dizisinin başrolünü paylaşan oyuncu Selahattin Paşalı 33 yaşına bastı. Oyuncunun eşi Lara Paşalı, sosyal medya hesabından duygusal bir yazı paylaştı. Lara Paşalı, eşiyle çekildikleri bir fotoğrafın altına, "İyi ki zamanında seni gözüme kestirdim de bugün 3 kişilik bir aile olduk. Hayatımdaki en iyi arkadaşım, sevgilim, ruh eşim, dert ortağım, kocam ve babamız" notunu yazdı. Çiftin Pera adında bir kızı var.