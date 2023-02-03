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03 Şubat 2023 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 11:30:00

33'üncü yaşına baba olarak girdi

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Selahattin Paşalı 33 yaşına bastı.

Gökçe Bahadır'la 'Ömer' dizisinin başrolünü paylaşan oyuncu Selahattin Paşalı 33 yaşına bastı. Oyuncunun eşi Lara Paşalı, sosyal medya hesabından duygusal bir yazı paylaştı. Lara Paşalı, eşiyle çekildikleri bir fotoğrafın altına, "İyi ki zamanında seni gözüme kestirdim de bugün 3 kişilik bir aile olduk. Hayatımdaki en iyi arkadaşım, sevgilim, ruh eşim, dert ortağım, kocam ve babamız" notunu yazdı. Çiftin Pera adında bir kızı var.

Etiketler : selahattin paşalı ömer baba
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