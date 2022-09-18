30'larımda anne olmak istedim

En son ekranlara veda eden 'Gülümse Kaderine' dizisinde yer alan oyuncu Mine Tugay, Instagram'dan hayranlarının sorularını yanıtladı. 44 yaşındaki oyuncu, bir takipçisinin "Bence hiç çocuk sahibi olmayı istememişsinizdir" sorusuna, "30'lu yaşlarımda çok istediğim bir dönem oldu. Hormonlarımdan dolayı. Ama evet, öyle çok çocuk isteyen biri değilim" diyerek cevap verdi.