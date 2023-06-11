300 yıllık evde tatil

İş kadını Aslı Gümüşel, Ege sahillerinde tatil yapan çoğu ünlü ismin aksine soluğu Karadeniz'de aldı. Geçtiğimiz mart ayında Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen'in oğlu Metin Şen ile 23 yıllık evliliğini anlaşmalı sonlandıran Gümüşel, tatil için memleketi Artvin'i seçti.

Kuzeniyle birlikte doğayla iç içe bir hafta sonu geçirmek isteyen Gümüşel, önceki gün uçakla Arhavi'ye gitti. Gümüşel, ailesinin Karadeniz'deki 300 yıllık evlerinde kaldı. Gümüşel, etrafı yeşillikle çevrili olan evlerinin içerisinin Karadeniz yöresinin izlerini taşıdığını gözler önüne serdi. Keyifli geçen tatilinden Gümüşel, evlerinin ve bölgenin fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Gümüşel'in takipçileri gönderisine binlerce beğeni ve yorumda bulundu.