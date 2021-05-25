30 YILLIK ŞARKILARA YENİ YORUM

Sertab Erener, 30 yıllık müzik kariyerinde biriktirdiği şarkıları 'Her Dem Yeşil' projesiyle yeniden seslendirecek. Dinleyicilerinden gelen isteklere göre kariyerindeki unutulmaz eserlere yeni bir soluk getirecek olan Sertab Erener, ilk olarak 'Sakin Ol' şarkısı için mikrofon başına geçti.

