25 Mayıs 2021 Salı 14:00:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2021 Salı 14:00:00
30 YILLIK ŞARKILARA YENİ YORUM
Sertab Erener, 30 yıllık müzik kariyerinde biriktirdiği şarkıları 'Her Dem Yeşil' projesiyle yeniden seslendirecek.
Sertab Erener, 30 yıllık müzik kariyerinde biriktirdiği şarkıları 'Her Dem Yeşil' projesiyle yeniden seslendirecek. Dinleyicilerinden gelen isteklere göre kariyerindeki unutulmaz eserlere yeni bir soluk getirecek olan Sertab Erener, ilk olarak 'Sakin Ol' şarkısı için mikrofon başına geçti.