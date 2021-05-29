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29 Mayıs 2021 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2021 Cumartesi 12:30:00

30 yıl sonra ‘Sakin Ol' diyor

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Sertab Erener, 30 yıllık müzik kariyerinde biriktirdiği şarkıları 'Her Dem Yeşil' projesiyle yeniden seslendiriyor.

Sertab Erener, 30 yıllık müzik kariyerinde biriktirdiği şarkıları 'Her Dem Yeşil' projesiyle yeniden seslendiriyor. Erener, ilk olarak 'Sakin Ol' şarkısıyla projeyi başlattı. Sözü Sezen Aksu, bestesi Uzay Heparı ve Sezen Aksu'ya ait olan şarkının yeni versiyonunda düzenlemede Ozan Yılmaz, gitarda Gültekin Kaçar yer aldı.

Etiketler : sertab erener her dem yeşil yeni proje şarkı
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