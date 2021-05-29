30 yıl sonra ‘Sakin Ol' diyor

Sertab Erener, 30 yıllık müzik kariyerinde biriktirdiği şarkıları 'Her Dem Yeşil' projesiyle yeniden seslendiriyor. Erener, ilk olarak 'Sakin Ol' şarkısıyla projeyi başlattı. Sözü Sezen Aksu, bestesi Uzay Heparı ve Sezen Aksu'ya ait olan şarkının yeni versiyonunda düzenlemede Ozan Yılmaz, gitarda Gültekin Kaçar yer aldı.

