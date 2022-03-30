30 yıl sonra 'ilk aşk' telefonu

Oyuncu ve sunucu Saba Tümer, aşk hayatına dair açıklamalarda bulundu. Sunucu, ilk aşkının 30 yıl sonra kendisini aradığını belirtti. Tümer, "İlk aşkım gecenin bir yarısında aradı. Bir şey oldu zannettim. 30 yıl sonra aramasına çok şaşırdım. Hâlâ mı beni düşünüyor acaba diye düşündüm" dedi. Tümer ayrıca bir komedi dizisi yapmak istediğini de sözlerine ekledi.