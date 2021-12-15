30 aşçıdan yılbaşı yılbaşı
Yeni yıla sahnede girecek olan Bülent Ersoy, Bolulu ustaları alarma geçirdi.
Yeni yıla sahnede girecek olan Bülent Ersoy, Bolulu ustaları alarma geçirdi. Türkiye Aşçılar Federasyonu sanatçı için 30 şef görevlendirdi, özel bir menü için hazırlığa başlandı.
Sanatçı Bülent Ersoy, yaklaşık 2 yıl aradan sonra yılbaşında sevenleriyle buluşacak. 69 yaşındaki sanatçı, yeni yılı sahnede karşılayacak. Sanatçı, Bolu'da bir otelde sahne alacak. Ersoy, 90 dakikalık konseri için 1 milyon lira alacak. Yemeğe düşkünlüğü bilinen sanatçı, Bolulu ustaları da alarma geçirdi. Şefler Ersoy için, büyük ziyafet sofrası için kolları sıvadı. 30 kişilik ustalar Bolu'ya özgü yöresel yemeklerin yanı sıra tam kırk çeşit tatlı ve baklavadan yapılan dev çam ağacı yapacak. Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz "Bolulu aşçılar dünyanın dört bir yanında hizmet vermektedir. Diva'mız Bülent Ersoy'un 2022'ye Bolu'da girmesi bizleri mutlu etti, onun için ciddi seferberlik ilan ettik" dedi.
iŞTE SiPARiŞ LiSTESi
50 kg patates
50 kg soğan
2 kuzu
3 büyük kalkan balığı
15 bıldırcın
10 piliç
10 kg iç midye
1 Çuval Un
20 kasa gazlı içecekler
50 kg Süt
15 kg manda yoğurdu
20 kg pirinç
20 kg şeker
22 adet büyük nar ( Gece sahne kırılması üzere.)