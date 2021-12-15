30 aşçıdan yılbaşı yılbaşı

Yeni yıla sahnede girecek olan Bülent Ersoy, Bolulu ustaları alarma geçirdi. Türkiye Aşçılar Federasyonu sanatçı için 30 şef görevlendirdi, özel bir menü için hazırlığa başlandı.

Sanatçı Bülent Ersoy, yaklaşık 2 yıl aradan sonra yılbaşında sevenleriyle buluşacak. 69 yaşındaki sanatçı, yeni yılı sahnede karşılayacak. Sanatçı, Bolu'da bir otelde sahne alacak. Ersoy, 90 dakikalık konseri için 1 milyon lira alacak. Yemeğe düşkünlüğü bilinen sanatçı, Bolulu ustaları da alarma geçirdi. Şefler Ersoy için, büyük ziyafet sofrası için kolları sıvadı. 30 kişilik ustalar Bolu'ya özgü yöresel yemeklerin yanı sıra tam kırk çeşit tatlı ve baklavadan yapılan dev çam ağacı yapacak. Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz "Bolulu aşçılar dünyanın dört bir yanında hizmet vermektedir. Diva'mız Bülent Ersoy'un 2022'ye Bolu'da girmesi bizleri mutlu etti, onun için ciddi seferberlik ilan ettik" dedi.

iŞTE SiPARiŞ LiSTESi

50 kg patates

50 kg soğan

2 kuzu

3 büyük kalkan balığı

15 bıldırcın

10 piliç

10 kg iç midye

1 Çuval Un

20 kasa gazlı içecekler

50 kg Süt

15 kg manda yoğurdu

20 kg pirinç

20 kg şeker

22 adet büyük nar ( Gece sahne kırılması üzere.)